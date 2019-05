Investigadores do Garra prendem traficante no Botujuru

Uma denúncia anônima ajudou investigadores do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) a capturarem um suspeito de tráfico, na quinta-feira, 30, na Rua Santos, no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes. De acordo com a polícia, o suspeito agia em um terreno baldio.

Investigadores seguiram à região, depois que relatos davam detalhes sobre a atuação de integrantes de um grupo criminoso, principalmente com a venda de narcóticos. Os policiais chegaram a ficar escondidos, em uma espécie de campana, para flagrar a movimentação no local.

Assim que confirmado, os investigadores capturaram o responsável pela venda. Na ação, foi apreendido R$ 120 e aproximadamente 60 porções de entorpecentes, entre crack e maconha.

O suspeito preso responderá pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública da cidade.