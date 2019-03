Jovem agride e ameaça ex-companheira no Miguel Badra; filho do casal fica ferido

Uma estudante, de 28 anos, foi agredida e ameaçada na segunda-feira (25) pelo ex-companheiro no Miguel Badra, em Suzano. O filho do casal, que está separado há cerca de um ano, ficou ferido com cacos de vidro. Segundo a vítima, o suspeito usa drogas e não teve motivo para agredi-la.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 13 horas, o agressor foi até a residência, onde a estudante mora, para visitar o filho. Foi neste momento que o ex-companheiro começou a ser agressivo e, sem motivos, passou a puxar o cabelo da estudante e ameaça-la de morte. A vítima conseguiu colocar ele para fora de casa e fechou a porta. Contudo, o agressor deu um murro na porta, quebrou o vidro e entrou em casa. O filho, sem entender, foi em direção ao pai e acabou se cortando com os vidros da porta.

A vítima (mãe) solicitou a polícia medidas protetivas para ela e a criança. Além disso, ela contou que enquanto esteve junto com o ex-companheiro, durante a relação de quatro anos, já foi agredida inúmeras vezes. Entretanto, afirmou que não registrou os casos a pedido do ex-sogro.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça.