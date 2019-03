Jovem de 23 anos é assassinado após cobrança de dívida a motorista clandestino

Atualizado às 19h37

Um jovem, de 23 anos, foi assassinado durante a manhã desta terça-feira (26), no bairro Estância Paraíso, em Itaquaquecetuba. Ele foi baleado durante ataque de atiradores a um comércio familiar, localizado na Estrada do Pinheirinho Novo. De acordo com a Polícia Militar, um casal foi preso na Zona Leste de São Paulo.

O ataque aconteceu pouco antes das 8 horas. Atiradores abriram fogo a um comércio, no qual haviam três pessoas da mesma família. Uma pessoa foi atingida e socorrida ainda com vida, mas morreu logo depois no hospital Santa Marcelina.

Policiais do Comando de Força Patrulha, do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), em conjunto com agentes do 29º BPM/M, obtiveram informações quanto ao possível paradeiro dos suspeitos, bem como a localização da arma e o veículo utilizado na fuga.

Segundo a polícia, um dos suspeitos revelou detalhes quanto ao crime. O ataque seria resposta a frequentes cobranças referentes ao débito pendente de R$ 5 mil, que seria de um veículo Fiat Ducato. O motorista clandestino negociou o furgão com uma das vítima, no entanto, apenas pagou R$ 10 mil.

Com a prisão do suspeito, a polícia crê que ele será autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista.