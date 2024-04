Suspeitos em moto atiram contra jovem em Poá

Um jovem de 22 anos foi baleado na noite desta quarta-feira (24), na Avenida Águas da Prata, em Poá. Policiais militares encontraram a vítima caída com ferimentos na perna e em um dos braços. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), os disparos teriam sido efetuados por dois homens, que estavam em uma moto. Eles fugiram do local após o crime. O jovem levou quatro tiros: sendo dois na perna direta e dois no braço esquerdo, segundo a polícia. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. O homem não corre risco de morte.

Segundo informações repassadas por funcionários do hospital à polícia, a vítima fraturou o braço e a perna. Aos policiais, a mãe da vítima relatou aos agentes que dois homens em uma moto efetuaram os disparos. Após o crime, fugiram do local. Uma perícia foi solicitada. O caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba e é investigado pelo Setor de Homicídios.