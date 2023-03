Jovem é enforcado e assassinado a pauladas próximo a campo de futebol em Suzano

Um jovem de 20 anos foi assassinado a pauladas na manhã de domingo (26) nas imediações de um campo de futebol que fica no Jardim Suzanópolis, em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o chamado com a Polícia Militar foi feito por volta das 9h40. A vítima, Carlos Fernando Marciano da Silva Gonçalves, foi encontrado com vários ferimentos na cabeça e um ferimento no pescoço provocado por um fio.

Um familiar da vítima disse que o rapaz saiu por volta das 20 horas de sábado sem dizer para onde iria e que, desde então, não teve contato com o jovem.

Próximo ao corpo, a Polícia encontrou pedaços de madeira, uma pedra e um fio que teriam sido usados no crime. O material foi apreendido para a Perícia, a fim de identificar material do autor do crime.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por meio cruel na Delegacia Central de Polícia de Suzano. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes investiga o crime.