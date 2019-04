Jovem é morta e deixada em frente de residência; cunhado é principal suspeito

O corpo da jovem Larissa Horrana Gonçalves dos Santos, de 19 anos, foi abandonado em frente à residência dela, durante a noite desta sexta-feira, 12, no Miguel Badra, em Suzano. O principal suspeito de matá-la é o cunhado. O motivo seria uma briga por causa do veículo da família. Outro indivíduo também é procurado por ter ajudado no feminicídio.

Larissa tinha lesões no pescoço e boca. Ao deixá-la em frente à casa, o suspeito ainda chegou a comentar com a sogra sobre a briga e, também, o motivo da agressão. No entanto, a mãe da vítima não havia percebido que ela estava sem sinais vitais.

Depois disto, os dois suspeitos saíram correndo. O paradeiro deles ainda é incerto, já que a polícia realizou buscas e não os encontrou durante a noite de sexta-feira. Uma ambulância chegou a ir ao local, mas não teve êxito ao tentar reanimar a vítima.

A Polícia Civil solicitou exame necroscópico para, deste modo, determinar a causa real da morte. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) foi ao local e acompanha as investigações. Até o fechamento desta reportagem, os suspeitos não haviam sido encontrados.