Jovem é presa em flagrante com 100 kg de maconha em Arujá

Uma jovem foi presa em flagrante com 100 kg de maconha na noite desta segunda-feira (20) em uma fiscalização de trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 204, da Via Dutra em Arujá.

De acordo com a PRF, no local, foi abordado um ônibus que seguia de São Paulo, capital, para Natal (RN), quando uma jovem aparentou bastante incômodo e nervosismo com a presença dos policiais, o que despertou a atenção.

Ao realizar vistoria no compartimento externo de bagagens, os policiais sentiram forte odor característico de maconha, ao abrir três malas pertencentes à jovem foram encontrados 98 tabletes da droga, que totalizaram cerca de 100 kg de maconha.

A suspeita, que foi presa em flagrante por tráfico de drogas, informou que havia sido contratada para levar as malas da cidade de São Paulo para Maceió (AL), onde entregaria a um desconhecido.

A ocorrência foi encaminhada para a polícia civil de Arujá.