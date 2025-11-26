Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 26 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Jovem fica ferido após colisão entre caminhão e carro

Acidente interditou parte da avenida Francisco Rodrigues Filho

26 novembro 2025 - 09h20Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 23 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e um carro na manhã desta quarta-feira (26), na avenida Francisco Rodrigues Filho, em Mogi das Cruzes. A colisão aconteceu por volta das 7h, sentido Cezar de Souza.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima encaminhada ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, uma das faixas da via precisou ser interditada. Agentes de trânsito foram enviados ao local para orientar os motoristas.

A via foi totalmente liberada às 9h40.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Mogi flagra assalto com 'arma de fogo'
Polícia

GCM de Mogi flagra assalto com 'arma de fogo'

Homem é preso e polícia apreende 68 tijolos de maconha em Guararema
Polícia

Homem é preso e polícia apreende 68 tijolos de maconha em Guararema

Idoso perde braço após ser atropelado em Mogi
Polícia

Idoso perde braço após ser atropelado em Mogi

Homem sofre mal súbito e morre na estação de Ferraz
Polícia

Homem sofre mal súbito e morre na estação de Ferraz

Proprietário de bar é preso suspeito de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar em Suzano
Polícia

Proprietário de bar é preso suspeito de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar em Suzano

Ferraz de Vasconcelos participa da 2ª edição do Prêmio Inova Educação e leva troféu para casa
Região

Ferraz de Vasconcelos participa da 2ª edição do Prêmio Inova Educação e leva troféu para casa