Jovem fica ferido após colisão entre caminhão e carro

Um homem de 23 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e um carro na manhã desta quarta-feira (26), na avenida Francisco Rodrigues Filho, em Mogi das Cruzes. A colisão aconteceu por volta das 7h, sentido Cezar de Souza.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima encaminhada ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, uma das faixas da via precisou ser interditada. Agentes de trânsito foram enviados ao local para orientar os motoristas.

A via foi totalmente liberada às 9h40.