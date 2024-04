Jovens de Ferraz morrem em acidente de trânsito em São Paulo

Três jovens de Ferraz de Vasconcelos morreram nesta sexta-feira (26) em um acidente de trânsito em Guaianases, na zona leste de São Paulo. As vítimas foram identificadas como as irmãs Beatriz Miranda de Souza, de 15 anos, Raíssa Vitória Miranda Machado, de 18, e Brian Souza, de 19 anos. Outras duas pessoas foram resgatadas com ferimentos graves.

Pelo X (antigo Twitter), o Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu por volta das 5h, na Rua da Passagem Funda. Nove viaturas da corporação se deslocaram até o local do acidente, onde as três mortes foram constatadas. Nenhum passageiro se feriu com gravidade.

Ainda segundo os Bombeiros, outras duas pessoas foram socorridas em estado grave. Um homem sofreu um trauma abdominal e no fêmur. A segunda vítima é uma mulher, que sofreu um trauma no crânio, segundo informou a corporação. Ambos foram levados para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera, na capital paulista.

As circunstâncias do acidente são investigadas.