Ladrão em fuga causa acidente de carro e invade casas na Vila Amorim

Após fugir de carro, colidir com outro veículo e tentar escapar invadindo casas na Vila Amorim, um suspeito, de 19 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (20), por roubar dois veículos no última semana em Suzano. O indivíduo foi detido em um comércio de materiais recicláveis. A vítima que dirigia o carro, que sofreu a colisão, ficou com ferimentos leves e foi socorrida ao Pronto-Socorro (PS).

De acordo com a polícia, nos últimos dias 14 e 16, um veículo foi relacionado a dois roubos em Suzano. Embora as placas não foram anotadas, a atenção das vítimas foi a tarjeta do carrro, que era de São Gonçalo do Sapucaí, de Minas Gerais.

Nesta segunda-feira, por volta das 9 horas, policiais militares realizavam patrulha pela Praça João Pessoa quando avistaram um veículo com a tarjeta de Minas Gerais e passaram a acompanhá-lo de longe. Os policiais avisaram a outras equipes que estavam próximo a área sobre o suspeito. O indivíduo se dirigiu para a Avenida Antônio Marques Figueira, onde a polícia fez um bloqueio no sentido contrário para abordá-lo. No entanto, o suspeito furou e tentou fugir. O indivíduo só parou quando se colidiu com um carro no cruzamento entre as ruas Euclides Damiana e Taiaçupeba, na Vila Amorim. Mesmo após a colisão, o suspeito tentou fugir a pé. Ele invadiu casas até ser alcançado e detido pelos policiais em um comércio de materiais recicláveis. O veículo que dirigia, de Minas Gerais, não constava como produto de roubo.

A vítima que trafegava com o carro que sofreu a colisão, um jovem, de 22 anos, ficou com ferimentos no rosto e se queixou de dores na lombar. Ele foi levado para o PS de Suzano pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O local da colisão passou por perícia.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Suzano. O delegado aguarda as vítimas dos roubo para reconhecimento do suspeito.