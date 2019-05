Ladrões furtam caminhão em MG e são presos em Mogi; um dos suspeitos é detido dentro de rio

A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã de segunda-feira (27), em Mogi das Cruzes, três suspeitos de terem furtado um caminhão em Camanducaia, Minas Gerais. Após rastreamento, identificação e acompanhamento, os indivíduos foram pegos em um sítio. Um deles tentou fugir e caiu em um rio. O caso foi registrado como furto qualificado no 1º Distrito de Mogi.

De acordo com a polícia, por volta das 9 horas, receberam informações via COPOM de que um caminhão - produto de furto - estaria trafegando pela Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra. A empresa responsável pelo caminhão continuou rastreando o veículo e passando informações a polícia. Em seguida o caminhão junto a um carro foram localizados trafegando pela Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, no quilômetro 76. Os suspeitos entraram em um sítio à beira da rodovia.

A polícia entrou no local e os indivíduos tentaram fugir. No entanto, um dos suspeitos caiu em um rio que passa pelo sítio e foi detido. Outros dois suspeitos correram, mas desistiram e se entregaram.

Os suspeitos confessaram o crime. Contudo, não disseram quem estava dirigindo o caminhão. No interior do veículo foi encontrado duas câmeras de ar, um vibrador de concreto manual, além de celulares.