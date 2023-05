Loja da Claro é assaltada no Suzano Shopping

Um grupo de assaltantes conseguiu roubar, na manhã desta sexta-feira (5), a loja da Claro do Suzano Shopping. Os bandidos entraram no prédio como se fossem clientes. Observaram produtos e anunciaram o assalto aos funcionários. Neste momento, representantes da loja estão na Delegacia de Polícia para registro do Boletim de Ocorrência (B.O.). O Suzano Shopping ainda não se posicionou sobre o caso, mas deve encaminhar nota oficial à imprensa. O prejuízo foi material. Não houve feridos. Os bandidos levaram diversos produtos da loja.