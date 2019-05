Mãe e filho são mantidos reféns durante roubo a carga de cigarros; suspeito é preso com revólver

Uma mãe e um filho foram mantidos reféns durante roubo a uma carga de cigarros, no início da tarde desta segunda-feira (20), no Distrito de Palmeiras, em Suzano. A Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito e apreendeu um revólver que estava com ele. O caso está sendo registrado neste momento na Delegacia de Palmeiras.

De acordo com a polícia, por volta das 13h05, policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre ocorrência em que duas pessoas eram mantidas reféns durante o roubo a uma carga de cigarros na Rua Nicacio da Silva Bastos, na Vila Fátima.

Umas das viaturas deparou com o veículo, que teve o número das placas anotados, no quilômetro 62 da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). Ao notar que seria abordado, o condutor arremessou um revólver na via e continuou a fuga, que terminou no Jardim Ikeda.

O suspeito foi preso. O revolver foi encontrado as margens da rodovia e apreendido.