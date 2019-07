Mais de 190 multas são emitidas a motoristas durante operação no Alto Tietê

Pelo menos 197 multas, exceto por embriaguez, foram emitidas para motoristas nas cidades do Alto Tietê, durante a operação 'São Paulo Mais Seguro', realizada nessa quinta-feira, 11. O balanço divulgado aponta ainda que quatro pessoas foram presas, sendo três em flagrante e a captura de um foragido da Justiça.

Ao todo, 386 policiais militares (PMs) foram deslocados para participar da ação. Uma parte foi daqueles que atuam ostensivamente, em especial nas ruas, bem como no administrativo dos batalhões. A região recebeu seis grandes bloqueios nas cidades atendidas pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12).

A operação iniciou às 5 horas de quinta-feira e o término ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira, 12. O maior número de abordagens se deu a pessoas em via pública, totalizando 1.022. A quantidade é menor em relação aos veículos. Para se ter ideia, 639 foram fiscalizados. Destes, a maioria foram carros particulares (438); seguido de motos (172); caminhões (26); e até ônibus (3).

De acordo com balanço apresentado pelo comando da PM, a ação especial na região também resultou na recuperação de dois carros com queixa - furto e/ou roubo- e a apreensão de quatro veículos e duas motos.

No Estado, a operação terminou com saldo recorde de apreensão de drogas. A iniciativa resultou em 30.941 abordagens, sendo 167 pessoas presas e/ou apreendidas e 67 foragidos capturados. Também houve a apreensão de cerca de três toneladas entorpecentes. As drogas estavam em grande parte em uma casa no bairro Jardim Mariza, na zona sul da capital. Após averiguarem uma denúncia, os policiais encontraram maconha e drogas sintéticas. Ninguém foi preso e o caso foi registrado no 33º DP (Pirituba).