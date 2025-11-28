Motociclista foge da polícia, colide contra carro e morre em Mogi

Um motociclista de 19 anos morreu após sofrer um acidente fugindo da polícia na tarde desta quinta-feira (27) no bairro Vila Ipiranga, em Mogi das Cruzes. A vítima estava sem capacete na hora do acidente.

O acidente aconteceu na esquina da rua Ipiranga com a Avenida Japão. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava fugindo da polícia quando colidiu contra um veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. A perícia foi solicitada.

Segundo a Prefeitura de Mogi, agentes de trânsito foram enviados ao local e orientaram motoristas e pedestres no trecho do acidente, que ficou parcialmente interditado. A via foi totalmente liberada às 19h55.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.