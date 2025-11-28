Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 28 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Motociclista foge da polícia, colide contra carro e morre em Mogi

Acidente aconteceu na esquina da rua Ipiranga com a Avenida Japão; jovem estava sem capacete

28 novembro 2025 - 10h01Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Um motociclista de 19 anos morreu após sofrer um acidente fugindo da polícia na tarde desta quinta-feira (27) no bairro Vila Ipiranga, em Mogi das Cruzes. A vítima estava sem capacete na hora do acidente.

O acidente aconteceu na esquina da rua Ipiranga com a Avenida Japão. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava fugindo da polícia quando colidiu contra um veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. A perícia foi solicitada.

Segundo a Prefeitura de Mogi, agentes de trânsito foram enviados ao local e orientaram motoristas e pedestres no trecho do acidente, que ficou parcialmente interditado. A via foi totalmente liberada às 19h55.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher é flagrada com dezenas de porções de cocaína nos seios em Santa Isabel
Polícia

Mulher é flagrada com dezenas de porções de cocaína nos seios em Santa Isabel

PM resgata mais de 70 cães em situação de maus-tratos em Arujá
Polícia

PM resgata mais de 70 cães em situação de maus-tratos em Arujá

Operação Tráfico Zero estoura três casas-bomba e apreende 6,7 mil porções de drogas em Itaquá
Polícia

Operação Tráfico Zero estoura três casas-bomba e apreende 6,7 mil porções de drogas em Itaquá

Homem atira contra companheira em Suzano
Polícia

Homem atira contra companheira em Suzano

Governo de SP e MP deflagram megaoperação contra maior devedor de tributos do Estado
Polícia

Governo de SP e MP deflagram megaoperação contra maior devedor de tributos do Estado

GCM de Mogi flagra assalto com 'arma de fogo'
Polícia

GCM de Mogi flagra assalto com 'arma de fogo'