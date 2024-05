Motoqueiro morre atropelado por caminhão em Suzano

Um motociclista, de 44 anos, morreu após um acidente de trânsito, ocorrido na manhã desta quarta-feira (15), na avenida Major Pinheiro Fróes, em Suzano.



Policiais militares atenderam a ocorrência. No local, apuraram que a vítima estava parada no semáforo com outros veículos, quando o sinal abriu e foi atingido por um caminhão. Ela foi socorrida à Santa Casa da Cidade, onde morreu.

Foi solicitado perícia no local e exame no IML ao corpo.



O condutor, de 34 anos, realizou teste de bafômetro, que deu negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 2º DP de Suzano.