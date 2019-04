Motorista arremessa caminhão para cima da polícia, bate em muro e é preso embriagado

Um motorista, de 22 anos, foi preso após arremessar um caminhão para cima da polícia, bater em um muro e por tentar fugir em um matagal. Segundo a polícia, o suspeito estava com sinais claros de embriaguez. O caso aconteceu no sábado (13), na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), próximo a Escola Estadual Chojiro Segawa.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), policiais realizavam a "Operação Roubo de Cargas", quando avistaram um caminhão acelerando atrás de um veículo que estava a sua frente, durante passagem em um radar eletrônico. Os policiais deram sinal de parada. Contudo, o motorista não obdeceu a ordem e arremessou o caminhão para cima dos policiais e fugiu.

Após perseguição de dois minutos, o motorista entrou em uma rua de terra batida com o caminhão e bateu em um muro. O suspeito desembarcou do veículo e fugiu para um matagal. No entanto, os policiais prenderam o motorista. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. O suspeito estava com sinais claros de embriaguez.

Os policiais realizaram vistoria dentro do caminhão. Na cabine, haviam duas pessoas e uma criança. Além disso, um casal estava na "caçamba" do veículo, excedendo o número de passageiros permitido.

O motorista recusou fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para a Delegacia Central de Suzano, onde foi determinado a prisão.