Motorista bate caminhão, foge e é detido em Itaquá

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante por receptação de caminhão roubado, na manhã desta segunda-feira (22), na Rodovia Alberto Hinoto, em Itaquaquecetuba.

O caminhoneiro fugiu após colidir o veículo, com um carro, em Arujá.

Policiais militares estavam em patrulhamento por Arujá, quando foram acionados por moradores para ocorrência de acidente entre carro e caminhão, com a fuga do caminhoneiro sentido Itaquá.



Após buscas, o condutor foi localizado e tentou fugir correndo. Ele foi detido e confessou ter sido contratado para transportar o caminhão. O veículo tinha registro de roubo, foi apreendido e devolvido ao proprietário.



O caso foi registrado como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão e entrega de veículo no 1º DP da cidade.