Motorista de aplicativo é alvo de tiros em tentativa de assalto no Jardim Cacique

Um motorista de aplicativo foi alvo de disparos realizados por ladrões nessa quinta-feira (28), na Avenida Missionária, no Jardim Cacique, em Suzano. A hipótese principal é a de que os bandidos atiraram, depois que a vítima acelerou o veículo ao suspeitar que seria assaltado. O caso segue sob investigação do distrito central da cidade.

O fato aconteceu pouco antes da meia-noite. O motorista deixou passageiros na via e, em seguida, viu três pessoas aproximando do veículo. Diante do horário, a vítima acelerou e deixou o local. Contudo, o grupo suspeito sacou uma arma e efetuou três disparos.

Dois tiros atingiram o para-brisa do veículo e um o vidro do lado esquerdo. Assustado, o motorista de aplicativo fugiu do local. Ele seguiu para a delegacia central, onde registrou o caso. No boletim, a vítima não soube dizer se os passageiros acabaram sendo roubados pelos criminosos.

A Polícia Civil abriu uma investigação para identificar e localizar os bandidos. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha mais informações sobre o caso.