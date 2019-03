Motorista de aplicativo é roubado no Vila Centro

Dois suspeitos roubaram um motorista de aplicativo na noite desta segunda-feira (18) no bairro Vila Centro, em Ferraz de Vasconcelos. Os criminosos levaram documentos, celular e R$ 140 da vítima. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (19) na Delegacia da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), era no final da tarde, quando o motorista trafegava pela Rua José do Patrocínio e os suspeitos anunciaram o assalto.

Os criminosos obrigaram a vítima descer do carro. Além do veículo, eles roubaram a carteira de habilitação, cartão bancário, RG, celular e R$ 140 do motorista.

A vítima informou que horas depois os criminosos conseguiram entrar em contato com ele e pediram uma quantia em dinheiro para devolver o veículo.