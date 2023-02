Motorista é xingado de 'macaco' e de 'neguinho' em posto de combustíveis em Mogi

Um motorista de 44 anos foi alvo de ofensas racistas em um posto de combustíveis que fica na Estrada do Itapeti das Furnas, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava transitando pela via quando buzinou para que o autor das ofensas desse espaço para ela passar. Neste momento, o homem que estava no outro carro se aproximou do veículo da vítima e fez gestos obscenos, xingando a vítima de "neguinho".

Nas primeiras ofensas, a vítima ignorou os xingamentos, mas com a insistência do autor em proferir palavras racistas, a vítima parou o veículo no posto de combustíveis, onde o criminoso também estacionou o carro.

Novamente a vítima foi xingada de "macaco" e de "neguinho". O autor do crime também ameaçou o homem, dizendo que iria matá-lo. A esposa do agressor, segundo o Boletim de Ocorrência, estava junto com o homem e, com um spray de pimenta, agrediu a vítima e o ajudante dela.

O homem foi para cima do agressor e teve que ser contido por um segurança do condomínio do criminoso. Testemunhas presentes no posto de combustíveis gravaram parte da ação, incluindo o momento em que a vítima vai para cima do indivíduo, que por várias vezes ofendeu o motorista, chamando-o de "macaco".

Apesar de ter ocorrido em Mogi, o caso foi registrado em Campinas, na 2ª Delegacia Seccional de Polícia, e segue sendo investigado. Até o momento, o agressor - que já foi identificado - ainda não foi preso.