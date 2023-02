Bombeiros prosseguem com buscas por homem desaparecido em Arujá

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta sexta-feira (3) as buscas pelo homem que estava dentro de um carro que caiu no Ribeirão Baquirivu-Guaçu, em Arujá.

Os trabalhos foram interrompidos no final da tarde de quinta-feira (2) por conta do risco de fortes chuvas na região, mas já estão prosseguindo nesta sexta.

Sandro Dias da Silva, de 36 anos, caiu no trecho de Arujá do rio na noite de quarta-feira (1°). O local fica próximo à divisa com Guarulhos.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança da cidade, havia três pessoas dentro do carro. Duas conseguiram escapar, mas uma terceira vítima - o homem de 36 anos - está desaparecida.

Por conta da forte correnteza, as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros foram interrompidas no início da madrugada de quinta-feira (2). Porém, os trabalhos foram retomados pela manhã do mesmo dia no córrego onde o carro caiu.

Depois, as buscas foram novamente interrompidas e a família da vítima está desesperada aguardando uma resposta.

O DS segue acompanhando e atualizando o caso, que foi registrado na Delegacia de Arujá.

PUBLICADO EM 02/02/2023 ÀS 12H15 E ATUALIZADO EM 03/02/2023 ÀS 14H29