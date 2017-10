Motoristas se envolvem em briga após acidente de trânsito na Vila Virgínia

Os motoristas de dois carros se envolveram em uma briga de trânsito, entre as ruas Capão Bonito e Ademaria, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. A Polícia vai analisar qual versão é a verdadeira. Isto porque os envolvidos se acusam de ameaças, inclusive do disparo de uma arma de fogo. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), os condutores dos veículos são um ajudante pedreiro e um policial militar.

O caso aconteceu na quinta-feira (19). O ajudante de pedreiro bateu na lateral do carro do policial militar. Depois da colisão, os motoristas começaram a discutir. No registro do caso, o PM relata ter sido intimidado pelo motorista do outro carro. Segundo ele, o rapaz ameaçou-o dizendo ter saído há pouco da cadeia. E que não tinha dinheiro para pagar o prejuízo causado.

A briga também envolveu as mulheres dos homens. De acordo com o policial, o ajudante de pedreiro tentou agredi-lo, mas acabou sendo imobilizado.

A versão sobre o caso é contestada pelo ajudante de pedreiro. Ele disse que o militar atirou contra ele. E falou que foi agredido com chutes. Segundo o B.O., a versão é corroborada pela esposa do pedreiro.

Uma viatura da Polícia Militar (PM) deu apoio à ocorrência. Os envolvidos foram levados ao hospital e, na sequência, à Delegacia Central da cidade. Todos os envolvidos deverão realizar exame de corpo de delito. A arma do policial militar foi apreendida.