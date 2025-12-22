Mulher é baleada em supermercado de Suzano; suspeito é encontrado morto

Uma mulher, de 41 anos, foi baleada dentro de um supermercado na Vila Fátima, em Suzano. O caso foi na manhã deste domingo (21). O suspeito, ex-companheiro da vítima, foi encontrado morto momentos depois.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mulher foi socorrida consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), onde fez exames laboratoriais e de imagem.

Ela permanece em estado estável, em leito do setor de emergência, consciente e orientada, recebendo medicações e sob observação e cuidados da equipe multiprofissional do HMS.

A vítima relatou que o autor era seu ex-companheiro. Os policiais foram até a residência do suspeito, em outro bairro. O homem foi encontrado morto nos fundos do local.

Durante a perícia na residência, foram apreendidas duas armas de fogo: uma pistola e um revólver, além de munições usadas e não usadas. Os objetos foram encaminhados à perícia.

A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio e como suicídio consumado pelo 1º DP de Suzano.