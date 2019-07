Mulher é espancada e morta pelo marido no Recreio Sertãozinho; suspeito é preso

Atualizado às 12h23

Uma mulher, de 30 anos, foi espancada e morta pelo marido nesta quinta-feira, 18, no bairro Recreio Sertãozinho, em Suzano. Os motivos do crime ainda são incertos. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso na Estrada do Marengo, região do Jardim Fernandes.

As primeiras informações sobre o caso apontam que o casal teria brigado por volta das 6 horas. E, durante este período, a vítima foi espancada até ficar com o rosto desfigurado. O ataque foi tão brutal que a mulher acabou morrendo.

Segundo a polícia, o homem enrolou o corpo da mulher em um lençol. A suspeita é de que ele fosse desovar em algum terreno. No entanto, familiares o flagraram. Foi então que o homem fugiu correndo.

A PM foi avisada sobre o caso e fez buscas na região. O suspeito foi encontrado a cerca de 1 quilômetro de distância do local do crime. A respeito do fato, o homem nega ter agredido a esposa. Disse apenas que ela bateu a cabeça.

O caso está em andamento.