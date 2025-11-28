Mulher é flagrada com dezenas de porções de cocaína nos seios em Santa Isabel

Uma mulher foi presa transportando 39 porções de cocaína nos seios na noite desta quinta-feira (27), no bairro Treze de Maio, em Santa Isabel. Suspeita confessou que estava levando os entorpecentes do bairro Novo Éden para o bairro do Cafundo.

Segundo o Boletim de Ocorrência, durante patrulhamento, a equipe avistou um veículo trafegando em alta velocidade. Na rua Maximino Antônio de Camargo, foi feita a abordagem.

Durante a revista, foram localizados 39 invólucros de cocaína nos seios da suspeita e R$ 10,75 no bolso da calça. Questionada, a suspeita confessou que transportava os entorpecentes por dinheiro.

Além dos entorpecentes e dinheiro, foram apreendidos celular e carro da suspeita.

O caso foi registrado na Delegacia de Santa Isabel como tráfico de entorpecentes. A mulher permanece à disposição da Justiça.