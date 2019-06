Mulher é presa ao esfaquear companheiro após discussão

Depois de uma discussão, por motivos não revelados, uma mulher esfaqueou o companheiro cinco vezes e o deixou hospitalizado em estado grave. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira, 5, na Rua Padre Feijó, na Vila Correa, em Ferraz de Vasconcelos. A Polícia Militar prendeu a suspeita no rol do hospital. Ela não revelou detalhes sobre o fato, pois estaria sob efeito de entorpecentes.

A tentativa de assassinato veio à tona, depois que funcionários do hospital denunciaram presença de uma pessoa internada com graves ferimentos causados por facadas. Os policiais foram para o local e descobriram detalhes sobre o crime.

Um deles é que o casal teria discutido momentos antes. E que era frequente as brigas, já que ambos aparentemente fazem uso de entorpecentes. Foi um morador do bairro que interveio ao ataque da mulher, que atingiu as costas, peito e braço direito da vítima. A PM localizou a faca utilizada na tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi encaminhada à Cadeia Pública de Poá. Ela aguarda transferência para um Centro de Detenção Provisória (CDP). O caso foi registrado no distrito central, como tentativa de homicídio qualificado.