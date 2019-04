Mulher é presa ao tentar entrar com drogas no CDP de Suzano No total, foram apreendidas 80 gramas de entorpecentes

Drogas estavam introduzidas em região íntima de suspeita Foto: SAP/Divulgação Uma mulher, de 28 anos, foi presa ao tentar entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. A ação aconteceu nesse domingo, 28. No total, foram apreendidas 80 gramas de entorpecentes. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a droga foi detectada a partir de imagens do bodyscanner. Por volta das 9h30, as agentes observaram um objeto estranho na região pélvica de uma mulher de 28 anos. Questionada, a suspeita admitiu que carregava 50,1 gramas de maconha e 30,2 gramas de cocaína em um invólucro introduzido na região íntima. A visitante foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, e teve seu nome suspenso do rol de visitas da SAP. A direção do CDP enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.

