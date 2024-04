Mulher morre e outros três ficam feridos após carro bater em muro em Itaquá

Uma mulher, de 28 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas após carro bater em um muro, na madrugada deste domingo (14), na Estrada de Bonsucesso, em Itaquaquecetuba.

A Polícia Civil está investigando o que pode ter causado o acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, um carro com quatro pessoas chocou-se contra um muro. A passageira que estava no banco da frente morreu no local.

Os demais foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Itaquaquecetuba.