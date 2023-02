'Musa do rolê' é presa em Suzano por suspeita de sequestro e golpe do Pix

A Polícia Civil prendeu, na última quinta-feira, uma mulher, conhecida como "musa do rolê", em Suzano. A jovem é suspeita de envolvimento em uma extorsão mediante sequestro e de fazer parte da quadrilha do Pix. De acordo com o boletim de ocorrência, ela teria tentado se esconder dos policiais.

Uma reportagem da RecordTV mostrou que a suspeita quis se passar por vítima para enganar a polícia, e manteve a versão inclusive na delegacia. O delegado Lourival de Noronha disse à reportagem da TV que a jovem é "muito ousada e dissimulada", e que ela alegou que teria apenas pegado uma carona com os criminosos.

Com a história de que seria vítima, a suspeita foi liberada na delegacia. No entanto, os policiais perceberam que a mulher era parte da quadrilha e foram até a casa dela, onde se preparava para fugir, mas acabou presa.

A mulher passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão, e cumprimento de mandado de prisão temporária no 2º DP de Suzano.