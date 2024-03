Operação captura procurado e prende dois indivíduos com arma falsa

A operação “Cavalo de Aço”, realizada em conjunto entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano e o 32° Batalhão da Polícia Militar (BPM), na última sexta-feira (22/03), resultou na captura de um procurado da Justiça, na prisão de dois indivíduos portando uma arma de fogo falsa e na recuperação de uma moto furtada, que foi devolvida ao proprietário. A mobilização, que se estendeu pela manhã desta segunda-feira (25/03), teve o objetivo de combater os crimes praticados com uso de motocicletas, especialmente roubos e furtos, e promoveu bloqueios no trânsito em pontos do Jardim Casa Branca, Jardim Colorado e do centro. Cerca de 40 pessoas foram abordadas e aproximadamente 30 veículos foram averiguados.

A coordenação da operação ficou a cargo do comandante da 1ª Companhia (CIA) da PM, capitão André Vieira Cavallari, que esteve com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, antes da saída dos agentes, que partiram da sede da 1ª CIA, no bairro Jardim Carlos Cooper. O efetivo da GCM contou com 18 agentes em oito viaturas, sendo três da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), quatro da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e uma do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

A “Cavalo de Aço” já havia sido realizada de forma conjunta entre a PM e a GCM em agosto do ano passado, em quatro localidades do município, que incluíram um ponto da região norte, na avenida Miguel Badra; no limite do centro com a porção norte da cidade, na avenida Vereador João Batista Fitipaldi; no centro, na rua Dr. Prudente de Moraes; e no centro expandido, na estrada dos Fernandes. Na oportunidade, a operação foi comandada pelo capitão Antônio Carlos de Souza Júnior e contou com a coordenação operacional do major William Tadashi Ritton Vieira. Os PMs e os GCMs executaram um plano baseado no registro de crimes nestas áreas de cobertura, elaborado pela 1ª CIA da PM, responsável pelas regiões citadas.

Em janeiro desse ano, a GCM e a PM estiveram juntas na operação “Impacto Alto Tietê”, conduzida pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12). A ação foi iniciada no Parque Municipal Max Feffer e contou com 120 viaturas e 300 agentes ao todo, somando policiais militares, rodoviários, civis e agentes municipais. Também foram mobilizados profissionais da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, que isolaram o local, e ainda o helicóptero Águia, da Polícia Militar. O objetivo foi destacar a força da integração das instituições de segurança pública do Alto Tietê na prevenção a crimes.

O secretário municipal de Segurança Cidadã destacou os resultados da operação em mais uma parceria com a PM. “Conseguimos flagrar dois indivíduos em atividade criminosa e capturar um procurado da Justiça. Mostramos que estamos realizando o trabalho que a população espera da GCM e das forças policiais do Estado de São Paulo. Os agentes agiram com inteligência para impedir que esses indivíduos continuassem ameaçando a população e ainda devolvemos a moto furtada ao proprietário”, ressaltou Silva.

Por sua vez, o prefeito de Suzano afirmou que a administração municipal tem implementado diversas medidas para que a cidade ofereça uma estrutura de segurança cada vez mais efetiva. “Além das operações de rotina, pudemos anunciar, no fim de 2023, a criação da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar (Caep), na oportunidade em que entregamos a reforma da ‘Base Operacional GCM Jose Inacio’, no Jardim Casa Branca. Em breve poderemos inaugurar a nova sede da GCM, na avenida Nadir Dias Figueiredo, no bairro Jardim Miriam, que representará mais um avanço para o trabalho dos agentes no município”, declarou o chefe do Poder Executivo suzanense.