Operação combate perturbação do sossego e patrulha cemitérios

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou uma grande operação neste final de semana com ações de segurança para a população. O trabalho reuniu a Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas e percorreu locais com grande movimentação de pessoas durante o período noturno, além de rondas ostensivas nos cemitérios.

Durante a operação, um estabelecimento localizado na Vila Paternio foi paralisado por desrespeito Lei Seca, enquanto outro, no Parque Monte Líbano, foi autuado pela mesma legislação. Já sete estabelecimentos foram notificados, em Jundiapeba, na Vila Brasileira e na Vila São Sebastião.

“A Secretaria de Segurança tem mapeado os pontos em que, aos finais de semana, é registrado um maior número de reclamações da população, principalmente no que se refere à perturbação do sossego. Assim, as ações são planejadas no sentido de cumprir a legislação e garantir a segurança da população”, explicou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha, que acompanhou pessoalmente o trabalho.

Ele destacou ainda que foi realizado um trabalho específico de rondas no interior dos cemitérios para coibir a ocorrência de furtos. “Para ampliar a segurança, estão sendo planejadas e realizadas ações de curto e médio prazo. A intensificação das rondas e operações pontuais fazem parte disso e terão continuidade”, completou Toriel.

Para garantir uma maior eficiência nas ações deste final de semana, o trabalho também foi acompanhado pela estrutura dos totens de segurança e pelas câmeras de monitoramento da Ciemp.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem realizando uma série de ações que buscam a melhoria da segurança na cidade, com ações da Guarda Municipal e investimentos em inteligência. Na última semana, foi iniciado um trabalho na região central, com ampliação da presença de equipes da corporação, implantação de totens e a substituição de câmeras.

A Guarda Municipal ampliou sua atuação, com mais equipes e viaturas para o patrulhamento. No período noturno, estão atuando mais duas viaturas na região central, sendo uma da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e outra de patrulhamento de área. Já durante o dia, a intensificação é feita com equipes das Rondas Ostensivas com Motocicleta (Romo) e viaturas de área.