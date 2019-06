Operação contra narcotráfico termina com prisão de três homens no Botujuru Policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e 3º Distrito Policial de César de Souza participaram da ação

Por Marcus Pontes - de Mogi 27 JUN 2019 - 11h23

Drogas e materiais ilícitos foram apreendidos na ação Foto: Polícia Civil/Divulgação Uma operação conjunta de policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e o 3º Distrito Policial de César de Souza resultou na prisão de três homens, de 34 e 57 anos, na Rua Independência, no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes. O saldo da ação, realizada nessa quarta-feira, 26, foi de várias porções de drogas apreendidas, apetrechos para embalo, balança de precisão, além de um revólver calibre 22 e munições. De acordo com o delegado Eduardo Boigues, responsável pelo Garra, o objetivo da operação foi o de verificar uma denúncia referente a um ponto de venda de drogas, localizado na Rua Santos, no Botujuru. Lá, os policiais conseguiram encontrar e prender um suspeito em flagrante pela venda de drogas. Na ocasião, 35 pedras de crack, 31 porções de cocaína, 25 de maconha e R$ 116 foram apreendidos. "Dispondo de maiores informações, os policiais dirigiram-se a um possível local onde a droga era armazenada e preparada para a comercialização", explicou Boigues. O segundo endereço alvo dos policiais era em um condomínio em construção. Um indivíduo se apresentou como responsável pelo local. Buscas foram realizadas e mais duas pessoas foram encontradas. Um deles admitiu ser o responsável pela venda e distribuição de entorpecentes no bairro. "Dois estavam manipulando e embalando crack, mas, um deles conseguiu escapar e fugir pela janela. Ele correu para uma região de mata e escapou", disse o delegado. Uma bolsa foi encontrada e mais drogas foram encontradas. Ao todo, a ação resultou na apreensão de 18 "kit's" de maconha, 50 porções de cocaína, um tijolo de maconha, 16 'buchas' de maconha, três pedras grandes de crack, 98 porções de crack, apetrechos para embalar drogas, balança de precisão, um revólver e munições.

