Operação contra tráfico de drogas termina com suspeito baleado em Palmeiras

Após trocar tiro com Polícia Civil, um suspeito foi preso por resistência e por tráfico de drogas no Distrito de Palmeiras, em Suzano. Com ele, foram encontrados 128 cápsulas de crack, 56 de cocaína, além de munições de armas e dinheiro das vendas de entorpecentes. Um segundo suspeito fugiu. O caso foi registrado na última sexta-feira (12).

Uma equipe de investigação da polícia de Palmeiras foi atender uma denúncia sobre possível tráfico de drogas na linha férrea do distrito, próximo da empresa Cragea. No local, encontraram dois traficantes, que atiraram contra os policiais.

Um dos suspeitos foi detido após ser baleado na perna. Com ele, foram encontrados 128 cápsulas de crack e 56 de cocaína, além de munições de arma e dinheiro de vendas de tráfico de drogas.