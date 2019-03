Operação da PM contra jogos de azar termina com 20 caça-níqueis apreendidos

Ao todo, 20 máquinas caça-níqueis foram recolhidas durante operação da Polícia Militar contra jogos de azar, em Itaquaquecetuba. As ações foram desenvolvidas entre a tarde e noite dessa quarta-feira (27), em ao menos, três bairros da cidade. Os proprietários dos estabelecimentos foram detidos e liberados.

Segundo a polícia, ações desta magnitude são realizadas cotidianamente na cidade. A primeira foi a partir de denúncia anônima. Policiais recolheram seis caça-níqueis, na Rua Marinaval, na Vila Arizona. As máquinas de jogos de azar estavam ligadas, mas não havia nenhum jogador.

O segundo caso foi no Centro da cidade. Lá, os policiais encontraram duas máquinas desligadas. O proprietário do bar assinou termo circunstanciado e foi liberado.

A terceira e última ação ocorreu na Estrada da Água Chata, região do Parque Piratininga. Policiais da Força Tática localizaram um bingo clandestino, o qual continha 12 caça-níqueis. Os dispositivos estavam ligados, contudo, a polícia não especificou se algum jogador foi encontrado no local. Além das máquinas, os policiais apreenderam cerca de R$ 1.660. A ocorrência foi registrada no 1º distrito policial do Jardim Caiuby.