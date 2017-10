Operação Força Metropolitana é realizada na região

O 32° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) comanda nesta terça-feira (24) a Operação Força Metropolitana nos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. A ação teve início às 15 horas e termina às 23 horas.

Segundo informações da PM, o objetivo da operação é diminuir os índices criminais, como roubo, roubo de carga, homicídio doloso e latrocínio.

A atividade foi realizada com o apoio da Força Tática, do Canil, dos policiais da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) e policiais de outros batalhões.

O resultado da operação será divulgado na quarta-feira (25).