Operação Simultânea registra três flagrantes em Suzano

O 32° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) de Suzano registrou três flagrantes na cidade durante operação. A ação, realizada no último dia 19, fez parte da atividade empregada simultaneamente na região metropolitana com a participação das polícias Civil, Militar, Rodoviária e de trânsito além das Guardas Civis Metropolitanas (GCM), Secretaria da Fazenda e Detran.

No município suzanense, um repositor de 19 anos foi autuado por tráfico no bairro Miguel Badra. Após uma tentativa de abordagem, o jovem se desvencilhou de 45 porções de maconha, 58 micro-cápsulas com cocaína, 5 micro-cápsulas contendo crack e R$ 90. Já na Avenida Antônio Marques Figueira, a força Tática abordou um Fiat Uno conduzido por um desempregado de 24 anos. O rapaz foi preso por receptação, uma vez que dirigia um carro furtado há quatro dias em São Bernardo do Campo. O veículo foi devolvido ao dono.

Além disso, Policiais Civis com apoio de viaturas de Força Tática e Canil cumpriram um mandado de busca no bairro Jardim Vitória. O cão Judá encontrou 400 micro-cápsulas com crack, 21 com cocaína e 75 porções de maconha. Um casal também foi autuado por tráfico.

Região

Em Ferraz, a PM apreendeu um revolver calibre 22. Um foragido, condenado por furto, também foi localizado e conduzido ao DP de Poá.