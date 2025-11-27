Operação Tráfico Zero estoura três casas-bomba e apreende 6,7 mil porções de drogas em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba desmantelou, em 48 horas, três casas-bomba durante a Operação Tráfico Zero entre terça (25) e quarta-feira (26). As equipes apreenderam 6,7 mil porções de entorpecentes e prenderam dois homens por tráfico em ações que percorreram mais de 30 bairros.

No primeiro dia foram apreendidas 1,6 mil porções. A primeira casa foi localizada no Terra Prometida, onde haviam 875 porções de maconha, cocaína, crack, haxixe e drogas k, além de dinheiro trocado. No mesmo dia, outras equipes recolheram mais de 700 porções no Jardim Miray.

Na quarta (26), após denúncia anônima, a GCM encontrou o segundo local no Recanto Mônica. Parte das drogas estava escondida em um imóvel inabitado e outra em uma bombona no matagal ao lado. Foram apreendidas 2,7 mil porções prontas para comercialização.

Ao longo da tarde, a operação continuou e dois homens foram detidos, um no Maragogipe e outro no Miray. Ambos estavam portando entorpecentes prontos para venda. Ainda durante a ação, mil porções foram recolhidas em um imóvel inabitado no Recanto Mônica, sendo a terceira casa localizada em 48h.

O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, destacou a importância da atuação contínua da guarda. “O fim do ano está chegando e o nosso maior objetivo é dar cada vez mais prejuízo para o tráfico, especialmente em momentos que sabemos que eles se aproveitam. Temos uma GCM forte e combativa, e vamos seguir assim”, afirmou.

“Nossa administração é focada em garantir o bem-estar da população. Se isso representa dar maior incentivo e força pra a GCM, assim faremos”, acrescentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

O prefeito Eduardo Boigues ressaltou o avanço da segurança pública na cidade. “Temos uma das melhores guardas do estado, seja pelo número de ocorrências, seja nos investimentos em uniformes, viaturas e armamentos. Itaquá avança e a segurança pública continua sendo um dos pilares da gestão”, concluiu.