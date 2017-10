Pai comunica sumiço do filho e descobre que moto foi vendida ao tráfico

A Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito de tráfico de drogas nesta terça-feira (17), na Rua Quebrângulo, no Jardim Viana, em Itaquaquecetuba. No total, foram apreendidos 26 porções de maconha, cocaína pura, metade de um tijolo de maconha e produtos para o embalo da droga. Segundo a Polícia, uma moto foi encontrada no local. O dono deste veículo está desaparecido

A princípio, um senhor chegou à 2º Cia do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) para comunicar o sumiço do filho. Ele passou as características do desaparecido, bem como informou que ele havia saído com uma moto.

Em seguida, os policiais o informaram que o veículo foi encontrado em uma ocorrência contra o tráfico de drogas. Na ocasião, um homem foi preso, mas, o desaparecido não foi encontrado. A Polícia soube com o suspeito detido que a moto teria sido vendida há três dias.

Ainda segundo a Polícia, as drogas estão sendo periciadas. O caso será registrado no 1º Distrito Policial (DP), do Jardim Caiuby.