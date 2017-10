Pai e filho são presos por suspeita de participar da morte de idoso espancado

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta segunda-feira (16) pai e filho, de 51 e 19 anos, suspeitos de espancar o idoso Antonio Edésio Sobral, de 62 anos, na semana passada, em Ferraz de Vasconcelos. Depois das agressões, a vítima morreu após dar entrada no Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho. Os detidos foram encontrados no mesmo município onde ocorreu o crime.

Segundo as primeiras informações da Polícia, o primeiro a ser detido foi o suspeito mais velho, que é ex-companheiro da então namorada da vítima. Ele foi detido no Jardim Melilo. Na residência, os policiais encontraram o facão utilizado para golpear o idoso no ataque. Ele confessou a participação e, também, disse a motivação da morte violenta.

Além disso, o suspeito afirmou que o crime teve a participação do filho. Depois da informação, a polícia foi ao Jardim María Cecília. Ainda segundo a PM, o segundo suspeito também confirmou a autoria na morte.

A PM informou ainda que os detidos foram encaminhados ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, onde o caso era investigado.