Parte de carga milionária roubada em Mogi é recuperada; cadeirante é preso

Parte de uma carga milionária de níquel, a qual foi roubada de uma indústria de Mogi das Cruzes, foi recuperada por policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Roubo de Cargas (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A ação foi realizada nessa quarta-feira à noite (28) em um galpão, localizado no Jardim Tietê, Zona Leste de São Paulo.

O Deic ainda não deu detalhes de como descobriu o esconderijo onde a carga era escondida, mas adiantou que um cadeirante foi preso no local. Ele era responsável por tomar conta da carga. A polícia disse que este indivíduo é conhecido no meio policial, inclusive está sem andar por ter sido baleado durante confronto. Uma carreta foi encontrada no galpão.

Assalto milionário

Ao menos 12 criminosos, com fuzis, invadiram a empresa na segunda-feira à noite, na região do bairro Taboão, em Mogi das Cruzes. O grupo, além de ter informações privilegiadas, manteve funcionários reféns por mais de uma hora. Na ação, duas carretas completamente carregadas de metais foram levadas.

Em depoimento à Polícia Civil, um representante da empresa disse que os bandidos estavam de colete à prova de balas, encapuzados e, inclusive, alguns utilizavam o uniforme da indústria.

Entre as hipóteses levantadas pela polícia uma crê que os metais poderíam ser utilizados para confeccionar moedas falsas.