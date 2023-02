Patrulha Maria da Penha prende homem por tentativa de feminicídio em Suzano

A Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, prendeu em flagrante um homem por tentativa de feminicídio na manhã desta quinta-feira (02/02) no bairro Jardim Monte Cristo.

A equipe realizava patrulhamento quando recebeu informações de que uma mulher estaria em risco, pois o companheiro dela portava uma faca com o objetivo de agredir a vítima. A tentativa de esfaquear a mulher ocorreu na frente do filho do casal, de apenas 2 anos.

Após tomar conhecimento do caso, os agentes foram para o local e encontraram o casal na via pública. A vítima correu em direção ao grupamento e confirmou que o homem estava com uma faca na mochila e proferia ameaças de morte. Os dois foram levados para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial ratificou a prisão do homem e colheu o depoimento da mulher.

Ela disse que sofria agressões constantes e que chegou a ter o rosto lesionado em uma das ocasiões, porém reforçou que não se feriu na tentativa de agressão na manhã desta quinta-feira.

Além da prisão, os GCMs apreenderam a faca que estava sendo usada para ameaçar a mulher e levaram para a DDM. O objeto deverá ser encaminhado para o Instituto de Criminalística (IC) para ser periciado, já o homem deve ser indiciado por ameaça e tentativa de feminicídio.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, destacou a agilidade com que a Patrulha Maria da Penha conduziu o caso. “Quero destacar a rapidez do atendimento e resolução da ação em que a vítima corria um sério perigo de ser ferida pelo agressor, que poderia resultar em um desfecho mais grave. Mas graças à competência de nossos agentes, fruto de treinamentos e dedicação, o homem foi preso e agora vai responder à Justiça pelo crime cometido”, sublinhou o chefe da pasta.