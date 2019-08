Peças de possível ambulância usada para transportar carga de ouro roubado são encontradas em Ferraz

Foto: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) divulgou nesta sexta-feira, 2, ter apreendido peças de uma ambulância possivelmente utilizada para transportar a carga de 718,9 quilos de ouro roubada do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. O material foi encontrado nessa quinta-feira, 1°, em um matagal na área rural de Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o Deic, as peças encontradas serão analisadas pelo Instituto de Criminalística (IC). O objetivo é descobrir se, de fato, o veículo desmanchado foi utilizado para o transporte, bem como indícios que levem ao restante dos bandidos foragidos. Para se ter ideia, até o momento, a polícia prendeu três pessoas sob suspeita de envolvimento no roubo cinematográfico, sendo dois funcionários do aeroporto e um pintor acusado de ter definido o local para intermediar a fuga.

Questionado, o departamento estadual não mencionou a via na qual tais objetos foram localizados. O órgão limitou-se em dizer que "os trabalhos de apurações prosseguem para identificar os integrantes da quadrilhas". E que novas informações serão dadas em momento oportuno, tendo em vista preservar e evitar desvio na linha de trabalho.