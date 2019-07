Pelo menos 122 multas são emitidas durante operação 'Rodovia Mais Segura'

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou nesta quarta-feira, 31, o balanço da operação 'Rodovia Mais Segura' no Alto Tietê. Pelo menos 114 veículos foram fiscalizados e 122 multas emitidas. No Estado, a ação, que chegou na 19ª edição, resultou em 26 mil veículos vistoriados.

As rodovias da região não registraram nenhuma prisão ou apreensão. O pelotão responsável pelo patrulhamento das estradas disse, porém, que houve o registro de um acidente, tendo uma vítima ferida levemente, em Biritiba Mirim.

Na úlima edição da ação especial no Alto Tietê, a PM abordou 1,1 mil pessoas. Oito pessoas foram presas, seis foragidos da Justiça recapturados e mais de oito quilos de drogas apreendidos, além de dinheiro e aparelhos eletrônicos.

Estado

As polícias Militar do Estado e Rodoviária Federal realizaram, desde a meia-noite de terça-feira (30), mais uma edição da operação “Rodovia Mais Segura”. Com a finalidade de combater a criminalidade e prevenir infrações, garantindo a segurança nas rodovias, 19.746 policiais militares foram mobilizados, com o emprego de mais de 8.353 viaturas e nove aeronaves distribuídas em 2,2 mil pontos.

Durante a operação, 34.488 pessoas foram abordadas, sendo 155 pessoas presas e/ou apreendidas e 110 foragidos capturados. Mais de 26 mil veículos foram vistoriados e 119 motoristas autuados por consumo de álcool ou por se recusar a fazer o teste do bafômetro. A PM também apreendeu 17 armas e 26,3 quilos de drogas, além recuperar 57 veículos produtos de roubo ou furto.