Perseguição em ruas do Centro de Suzano termina com prisão de suspeito de assalto

Por Marcus Pontes - de Suzano 04 OUT 2017 - 14h09

Polícia Militar recuperou moto roubada. Segundo assaltante conseguiu fugir Foto: Polícia Militar/Divulgação Um motoboy, de 19 anos, foi preso depois de uma intensa perseguição policial nas ruas do quadrilátero central de Suzano. A fuga durou mais de dez minutos e passou por importantes vias, como Baruel, Regina Cabalau Mendonça, Nove de Julho e Quinze de Novembro. Segundo a Polícia Militar (PM), o assaltante foi detido depois de cair da moto, e tentar fugir escalando o muro de um lava rápido para ter acesso ao telhado. Antes do início da fuga, na tarde desta terça-feira (3), os bandidos roubaram duas pessoas, na Rua Charles Reis de Araújo, no Jardim Planalto. Uma das vítimas teve a moto levada pelos criminosos, além de celulares e joias. Policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram comunicados sobre o crime e iniciaram as buscas aos criminosos. Seguiram às possíveis rotas de fuga. Na Rua Waldemar Cusman, no Jardim Aerodromo, próximo ao Jardim Primavera, a polícia viu duas motos em alta velocidade no sentido oposto. Os policiais passaram a segui-los. Por diversas vezes, a polícia emitiu sinais sonoros para que os suspeitos parassem, mas nenhum foi obedecido. A fuga se estendeu para o Centro da cidade. Passando inicialmente pelas ruas José Santos Marim, Baruel e Regina Cabalau Mendonça, inclusive na última via os bandidos tentaram fugir pela contramão. De acordo com a Polícia, os agentes seguiram na tentativa de capturar o suspeito que estava com a moto roubada. Isto porque o segundo assaltante, que estava em uma outra moto, voltou à rua Baruel. Nesse mesmo instante, outros policiais fechavam o cerco policial na região central. No cruzamento das ruas Nove de Julho e Quinze de Novembro, o suspeito perdeu o controle e caiu. Em seguida, o indivíduo tentou fugir escalando muros e telhados, porém, a tentativa foi frustrada pela polícia. Ainda segundo a PM, o homem foi encaminhado à Santa Casa de Suzano. Ele foi medicado e liberado. Além disso, o suspeito foi autuado em flagrante por roubo e permanece à disposição da Justiça. A moto utilizada no crime não foi encontrada.

