Pintor agride, estrangula e joga café quente na mãe em Suzano

Uma idosa, de 62 anos, foi atacada pelo filho, de 25 anos, na casa da família no bairro Cidade Edson, em Suzano. O suspeito foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica. A prisão do pintor ocorreu na última quarta-feira, 31. A informação, porém, foi divulgada nesta sexta-feira, 2.

O caso

Segundo a Polícia Militar, responsável pela prisão do suspeito, um chamado foi enviado à Central de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre uma discussão familiar.

No local, os policiais foram recebidos pela idosa. Ela contou que o filho chegou em casa alterado. Disse também que foi agredida com chutes, estrangulada e teve o corpo lesionado após o suspeito jogar café nela.

Policiais e encontraram o suspeito no interior do imóvel da família. Na ocasião da abordagem, uma faca foi encontrada na cintura do suspeito. Ele tentou fugir, por isso, foi preciso algemá-lo. O pintor confessou o crime.

Segundo o boletim, durante o período em que ficou na cela, o suspeito continuou alterado, gritando e dando socos e chutes na grade de ferro.