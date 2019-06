Pintor morre após ser esfaqueado no Jardim Leymar

Um pintor de paredes, de 30 anos, morreu após ser esfaqueado no Jardim Leymar, em Suzano. A vítima, que tentava separar uma briga, levou uma facada nas costas. O Setor de Homicídios de Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes investiga o caso, que foi registrado no último final de semana.

De acordo com relatos da mãe do pintor, o crime aconteceu depois que o filho, ao ver um senhor de idade sendo espancado por um indivíduo na Rua Júlio, tentou separar a briga. Em seguida um outro indivíduo apareceu e passou uma faca para o primeiro suspeito, que batia no senhor de idade. O pintor tentou fugir, mas levou uma facada nas costas.

A mãe do pintor ainda informou que a vítima ficou caída no chão, enquanto o autor do crime fugiu do local, levando a faca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para o Pronto-Socorro (PS) de Suzano. O pintor passou por cirurgia. No entanto, durante o procedimento, ele teve três paradas cardiorrespiratórias e morreu.

A polícia solicitou exame necroscópio a vítima. O fato foi comunicado ao Setor de Homicídios de Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes