Pistoleiros em moto atiram e matam duas pessoas em Itaquá

Duas pessoas foram assassinadas, na noite desta quinta-feira, 13, por criminosos em uma moto na Rua Joaquim Paulo Cabral, no Jardim Ipê, em Itaquaquecetuba. As vítimas baleadas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. A identidade dos mortos não foi divulgada.

O ataque aconteceu pouco antes das 20h40. Testemunhas afirmaram que uma moto passou e os ocupantes atiraram contra jovens, que estavam na calçada. Depois, os bandidos fugiram em alta velocidade.

O local foi tomado por viaturas da Polícia Militar e resgate. Socorristas conseguiram levar as vítimas a hospitais, no entanto, as vítimas não resistiram e morreram. Peritos da Polícia Científica analisaram a cena do crime, para tentar obter alguma indício para identificar os atiradores.

A investigação das mortes violentas será realizada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado maiores detalhes da ocorrência.