PM apreende pistola de airsoft com adolescente dentro de escola em Suzano

Uma pistola de airsoft (jogo desportivo onde jogadores utilizam armas de pressão que atiram projéteis plásticos não letais) foi apreendida nesta terça-feira, 22, em uma escola estadual no Centro de Suzano. O objeto estava na posse de um aluno, de 17 anos. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz disse que usaria a arma para uma encenação teatral. O DS enviou e aguarda posicionamento do Estado sobre o tema.

Policiais Militares (PMs) seguiram em direção à escola, depois de denúncia anônima. No total, seis viaturas foram enviadas ao local. O tempo de resposta foi inferior a três minutos. Relatos apontavam que um aluno estaria armado em sala de aula.

Assim que entraram na instituição, os policiais localizaram o adolescente. Ele estava com uma pistola de airsoft, além de uma pequena porção de maconha. A respeito do objeto, o jovem comentou que teve a iniciativa de utilizá-la para uma encenação teatral. A direção da escola confirmou que haveria uma peça, no entanto, não tinha conhecimento da posse da pistola de airsoft.

O caso será registrado no distrito central da cidade. A pistola de airsoft será recolhida e destruída.

Tragédia

Após a tragédia na E.E Raul Brasil, em março deste ano, em Suzano, as forças de segurança da cidade intensificaram os patrulhamentos no entorno de escolas públicas e particulares. Em abril, o comando do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) se reuniu com diretores de 74 escolas de Suzano e Ferraz de Vasconcelos, para debater medidas de segurança.