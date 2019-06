PM frustra furto à residência e prende criminoso no Distrito de Palmeiras

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem, 18 anos, por suspeita de furtar uma residência. O caso aconteceu na terça-feira, 11, na Rua Edmilson Pereira, no Jardim Belém, Distrito de Palmeiras, em Suzano. O suspeito preso foi flagrado pulando o muro da casa invadida.

Os policiais localizaram um controle remoto, cabo coaxial e uma chave de fenda. Aos policiais, o suspeito contou que saiu da Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, com o objetivo de furtar o imóvel. Disse também que havia um segundo indivíduo, que deixou o local em um carro vermelho.

Televisores foram encontrados. A polícia crê que tais objetos seriam levados pelos bandidos.

De acordo com a polícia, o carro, que tinha queixa de furto e as placas foram trocadas, foi abandonado na Estrada do Iba, Vila Ipelândia.

A Polícia Civil abriu investigação. A ideia é descobrir quem era o segundo criminoso. Investigadores devem verificar se alguma câmera de monitoramento filmou o rosto do foragido. O caso segue sob investigação.